楽天、8点差でロッテに快勝

先発投手：楽天のＪ・ウレーニャが6回1失点の好投（6安打4奪三振）、ロッテの田中 晴也は5回7失点で敗戦投手。得点経過： 3回裏：楽天が4点を追加。4回表：ロッテが1点を追加。5回裏：楽天が3点を追加。注目選手：楽天の浅村 栄斗が1本塁打、4打点、3安打、2得点の活躍、楽天の伊藤 裕季也が1本塁打、2打点の活躍、楽天の村林 一輝が3打点、2得点の活躍。

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