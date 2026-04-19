中日、阪神に2点リードで序盤終了

中日は1回表に先制2点、2回に2点、3回に1点を追加し計5得点。阪神は1回裏に3点を奪うも、その後追加点を奪えず3点にとどまっている。序盤を終えて中日が2点リード。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)伏見 9(投)伊原

中日: 1(中)大島 2(捕)石伊 3(三)ボスラー 4(左)細川 5(一)阿部 6(右)鵜飼 7(遊)村松 8(二)田中 9(投)髙橋宏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5