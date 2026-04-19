楽天、序盤で2点リード
楽天は1回裏に1点、2回裏にも1点を追加し、ロッテから2点リードを奪った。中島と小郷がそれぞれ2打点を挙げ、村林も1打点を記録。ロッテはまだ無得点。試合は中盤へと進む。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(捕)太田 9(右)小郷 10(投)早川
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(一)ソト 4(指)石川慎 5(三)寺地 6(中)愛斗 7(遊)友杉 8(捕)田村 9(二)小川 10(投)廣池
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5