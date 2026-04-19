楽天、序盤で2点リード

楽天は1回裏に1点、2回裏にも1点を追加し、ロッテから2点リードを奪った。中島と小郷がそれぞれ2打点を挙げ、村林も1打点を記録。ロッテはまだ無得点。試合は中盤へと進む。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(捕)太田 9(右)小郷 10(投)早川

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(一)ソト 4(指)石川慎 5(三)寺地 6(中)愛斗 7(遊)友杉 8(捕)田村 9(二)小川 10(投)廣池

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5