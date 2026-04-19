西武、3回に猛攻で3点リード
西武は3回表に渡部の3ランなどで一挙4点を奪い、先制。日本ハムは3回裏に万波、水谷のタイムリーで1点を返したが、3回を終えて西武が4-1とリードを広げ、中盤へ進んだ。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)水谷 2(左)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(遊)水野 7(一)西川 8(二)奈良間 9(捕)田宮 10(投)有原
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(指)渡部 4(右)林安可 5(三)山村 6(中)長谷川 7(捕)古賀悠 8(一)平沢 9(二)滝澤 10(投)平良
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5