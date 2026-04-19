西武、3回に猛攻で3点リード

西武は3回表に渡部の3ランなどで一挙4点を奪い、先制。日本ハムは3回裏に万波、水谷のタイムリーで1点を返したが、3回を終えて西武が4-1とリードを広げ、中盤へ進んだ。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷 2(左)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(遊)水野 7(一)西川 8(二)奈良間 9(捕)田宮 10(投)有原

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(指)渡部 4(右)林安可 5(三)山村 6(中)長谷川 7(捕)古賀悠 8(一)平沢 9(二)滝澤 10(投)平良

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5