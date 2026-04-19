巨人ヤクルト、3回終了0-0の投手戦

序盤を終えて、巨人とヤクルトは互いに譲らず0対0の緊迫した展開。両チームともに得点圏に走者は進めるも、あと一本が出ず。ヤクルトのオスナ、巨人の泉口には打点がついたものの、スコアに反映されず、投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)伊藤 8(投)増居 9(右)並木

巨人: 1(右)佐々木 2(中)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(捕)岸田 8(二)浦田 9(投)井上

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