巨人ヤクルト、3回終了0-0の投手戦
序盤を終えて、巨人とヤクルトは互いに譲らず0対0の緊迫した展開。両チームともに得点圏に走者は進めるも、あと一本が出ず。ヤクルトのオスナ、巨人の泉口には打点がついたものの、スコアに反映されず、投手戦の様相を呈している。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)伊藤 8(投)増居 9(右)並木
巨人: 1(右)佐々木 2(中)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(捕)岸田 8(二)浦田 9(投)井上
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5