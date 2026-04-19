巨人ヤクルト、3回終了0-0の投手戦

序盤を終えて、巨人とヤクルトは互いに譲らず0対0の緊迫した展開。両チームともに得点圏に走者は進めるも、あと一本が出ず。ヤクルトのオスナ、巨人の泉口には打点がついたものの、スコアに反映されず、投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)伊藤 8(投)増居 9(右)並木

巨人: 1(右)佐々木 2(中)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(捕)岸田 8(二)浦田 9(投)井上

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5