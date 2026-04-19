ＤｅＮＡ、ヒュンメル適時打で１点リード
３回表、ＤｅＮＡのヒュンメルが適時打を放ち１点を先制。広島は３回まで無得点に抑えられている。序盤を終えてＤｅＮＡが１点リードの展開。
【スタメン】
広島: 1(右)平川 2(中)大盛 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)秋山 6(三)佐々木 7(二)勝田 8(投)床田 9(捕)持丸
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(中)蝦名 7(遊)宮下 8(左)勝又 9(投)石田裕
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5