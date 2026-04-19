ＤｅＮＡ、ヒュンメル適時打で１点リード

３回表、ＤｅＮＡのヒュンメルが適時打を放ち１点を先制。広島は３回まで無得点に抑えられている。序盤を終えてＤｅＮＡが１点リードの展開。

【スタメン】

広島: 1(右)平川 2(中)大盛 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)秋山 6(三)佐々木 7(二)勝田 8(投)床田 9(捕)持丸

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(中)蝦名 7(遊)宮下 8(左)勝又 9(投)石田裕

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