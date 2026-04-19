ＤｅＮＡ、ヒュンメル適時打で１点リード

３回表、ＤｅＮＡのヒュンメルが適時打を放ち１点を先制。広島は３回まで無得点に抑えられている。序盤を終えてＤｅＮＡが１点リードの展開。

【スタメン】

広島: 1(右)平川 2(中)大盛 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)秋山 6(三)佐々木 7(二)勝田 8(投)床田 9(捕)持丸

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(中)蝦名 7(遊)宮下 8(左)勝又 9(投)石田裕

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5