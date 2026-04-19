オリックス、1点リードで後半戦へ

オリックスがソフトバンクに2-1と1点リードで6回を終えた。1回表に森友哉のホームランで2点先制したオリックスに対し、1回裏にソフトバンクは山川穂高のタイムリーと西川龍馬のタイムリーで1点を返した。両チームとも追加点なく、接戦が続いている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(右)柳町　達 7(遊)川瀬　晃 8(捕)海野　隆司 9(二)牧原　大成 10(投)松本　晴

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(右)中川　圭太 5(一)太田　椋 6(捕)森　友哉 7(指)西野　真弘 8(二)大城　滉二 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)Ｓ・ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5