オリックス、1点リードで後半戦へ
オリックスがソフトバンクに2-1と1点リードで6回を終えた。1回表に森友哉のホームランで2点先制したオリックスに対し、1回裏にソフトバンクは山川穂高のタイムリーと西川龍馬のタイムリーで1点を返した。両チームとも追加点なく、接戦が続いている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(右)柳町 達 7(遊)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)松本 晴
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(右)中川 圭太 5(一)太田 椋 6(捕)森 友哉 7(指)西野 真弘 8(二)大城 滉二 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)Ｓ・ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5