ＤｅＮＡが打線爆発で広島に5点差勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東 克樹が6回0失点の好投（4安打9奪三振）、広島のＦ・ターノックは6回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 7回表：ＤｅＮＡが6点を追加 7回裏：広島が1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの京田 陽太が2打点の活躍、ＤｅＮＡの林 琢真が2打点の活躍、ＤｅＮＡの三森 大貴が2得点の活躍。

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