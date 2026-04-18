ＤｅＮＡが打線爆発で広島に5点差勝利
先発投手：ＤｅＮＡは東 克樹が6回0失点の好投（4安打9奪三振）、広島のＦ・ターノックは6回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 7回表：ＤｅＮＡが6点を追加 7回裏：広島が1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの京田 陽太が2打点の活躍、ＤｅＮＡの林 琢真が2打点の活躍、ＤｅＮＡの三森 大貴が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4