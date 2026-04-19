ソフトバンク、1点リードで序盤を終える

1回裏、ソフトバンクが1点を先制。オリックスは打線が沈黙し、3回終了時点で1-0のまま。ソフトバンクが序盤をリードして中盤へ進む。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(右)柳町 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)松本晴

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(一)太田 6(捕)森友 7(指)西野 8(二)大城 9(遊)紅林 10(投)ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5