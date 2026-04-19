ソフトバンク、1点リードで序盤を終える
1回裏、ソフトバンクが1点を先制。オリックスは打線が沈黙し、3回終了時点で1-0のまま。ソフトバンクが序盤をリードして中盤へ進む。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(右)柳町 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)松本晴
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(一)太田 6(捕)森友 7(指)西野 8(二)大城 9(遊)紅林 10(投)ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5