ヤクルト、巨人との接戦を制し4-3で勝利

先発投手：ヤクルトは奥川恭伸が7回3失点の好投（6安打6奪三振）、巨人のB・マタは6回1失点。得点経過：3回表に巨人が1点を追加するも、その裏にヤクルトが1点を返し同点。4回表に巨人が再びリードを奪う。注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が4安打と打線を牽引、丸山和郁が2得点を挙げる活躍。巨人では佐々木俊輔が1本塁打、3安打と攻守で光った。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5