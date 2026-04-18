ヤクルト、巨人との接戦を制し4-3で勝利
先発投手：ヤクルトは奥川恭伸が7回3失点の好投（6安打6奪三振）、巨人のB・マタは6回1失点。得点経過：3回表に巨人が1点を追加するも、その裏にヤクルトが1点を返し同点。4回表に巨人が再びリードを奪う。注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が4安打と打線を牽引、丸山和郁が2得点を挙げる活躍。巨人では佐々木俊輔が1本塁打、3安打と攻守で光った。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5