日本ハム、6回に猛攻で逆転しリード

6回表に西武が山村の2点適時打で追い上げるも、その裏、日本ハムは水谷、清宮の連続2点適時打などで一挙5点を奪い、3-5と逆転に成功。両チームの打撃戦が続いている。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(二)奈良間　大己 7(遊)山縣　秀 8(中)五十幡　亮汰 9(捕)田宮　裕涼 10(投)伊藤　大海

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(捕)小島　大河 4(指)林　安可 5(三)山村　崇嘉 6(一)長谷川　信哉 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山　俊 9(二)滝澤　夏央 10(投)武内　夏暉

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4