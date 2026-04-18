日本ハム、6回に猛攻で逆転しリード
6回表に西武が山村の2点適時打で追い上げるも、その裏、日本ハムは水谷、清宮の連続2点適時打などで一挙5点を奪い、3-5と逆転に成功。両チームの打撃戦が続いている。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(二)奈良間 大己 7(遊)山縣 秀 8(中)五十幡 亮汰 9(捕)田宮 裕涼 10(投)伊藤 大海
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(捕)小島 大河 4(指)林 安可 5(三)山村 崇嘉 6(一)長谷川 信哉 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山 俊 9(二)滝澤 夏央 10(投)武内 夏暉
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4