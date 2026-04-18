楽天、浅村・村林の活躍で4点リード

3回裏、楽天が浅村の1号3ランなどで一挙4点を奪い、ロッテを突き放した。浅村は1試合2本塁打、村林も3打点と打線が爆発。ロッテは反撃の糸口を掴めず、序盤を終えて4点ビハインドとなった。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(右)小郷 9(捕)伊藤光 10(投)ウレーニャ

ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(右)山本 7(二)上田 8(捕)松川 9(遊)小川 10(投)田中

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