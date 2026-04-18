楽天、浅村・村林の活躍で4点リード
3回裏、楽天が浅村の1号3ランなどで一挙4点を奪い、ロッテを突き放した。浅村は1試合2本塁打、村林も3打点と打線が爆発。ロッテは反撃の糸口を掴めず、序盤を終えて4点ビハインドとなった。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(右)小郷 9(捕)伊藤光 10(投)ウレーニャ
ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(右)山本 7(二)上田 8(捕)松川 9(遊)小川 10(投)田中
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4