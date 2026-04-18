西武・日本ハム、3回終了時点0-0の投手戦

西武と日本ハムの対戦は、3回を終えて両チーム無得点の0-0。投手戦の様相を呈している。西武は4番山村が2打点、日本ハムは奈良間が1打点と、注目選手に打撃の兆しは見られるものの、得点には結びついていない。序盤を終えて、互いに譲らない展開が続いている。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(二)奈良間 7(遊)山縣 8(中)五十幡 9(捕)田宮 10(投)伊藤

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(指)林安可 5(三)山村 6(一)長谷川 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)滝澤 10(投)武内

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4