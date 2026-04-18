DeNAが1点リード、林、牧、度会が打点を挙げる

DeNAは2回表に林、牧、度会の活躍で先制点を奪った。その後、広島は反撃できず、3回を終えてDeNAが1-0とリードを保っている。序盤を終え、DeNAが僅かに優位な展開となっている。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(三)佐々木 7(捕)坂倉 8(右)二俣 9(投)ターノック

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(捕)山本 6(中)三森 7(左)勝又 8(投)東 9(遊)林

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4