ソフトバンク、柳町の2打点で2点リード

ソフトバンクが1回裏に柳町の2点適時打で先制。序盤を終えてオリックスは無得点、ソフトバンクが2点リードで中盤へ進む。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(指)近藤 3(三)栗原 4(左)柳田 5(一)山川 6(右)柳町 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)上沢

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)九里

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4