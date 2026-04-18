ソフトバンク、柳町の2打点で2点リード
ソフトバンクが1回裏に柳町の2点適時打で先制。序盤を終えてオリックスは無得点、ソフトバンクが2点リードで中盤へ進む。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(指)近藤 3(三)栗原 4(左)柳田 5(一)山川 6(右)柳町 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)上沢
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)九里
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4