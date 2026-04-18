巨人ヤクルト、3回終了で1-1の同点
3回表に巨人が佐々木のホームランで先制するも、3回裏にヤクルトもオスナ、山瀬のタイムリーで追いついた。両チーム1点ずつを奪い合い、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(投)奥川 9(二)武岡
巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(一)増田陸 6(右)丸 7(捕)山瀬 8(二)浦田 9(投)マタ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4