巨人ヤクルト、3回終了で1-1の同点

3回表に巨人が佐々木のホームランで先制するも、3回裏にヤクルトもオスナ、山瀬のタイムリーで追いついた。両チーム1点ずつを奪い合い、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(投)奥川 9(二)武岡

巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(一)増田陸 6(右)丸 7(捕)山瀬 8(二)浦田 9(投)マタ

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