阪神、3回終了時点で1点リード

3回裏、阪神が1点を挙げて先制。中日は好機を活かせず無得点が続いている。序盤を終えて、1点差の攻防となっている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)中川 8(捕)坂本 9(投)大竹

中日: 1(中)大島 2(二)辻本 3(三)福永 4(左)細川 5(一)高橋周 6(捕)石伊 7(右)鵜飼 8(遊)村松 9(投)大野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4