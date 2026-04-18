Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自由に楽しんでほしい！ またライブで会いましょう!!」開催直前のスタジアムツアー「ゼンジン」への思い、お気に入り公式グッズは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、18日（土）より開催されるスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」について寄せられたメッセージを紹介しました。――Mrs. GREEN APPLEは、4月18日（土）の東京・国立競技場（MUFGスタジアム）を皮切りにスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」を開催します。本ツアーは、4月・5月・7月の3カ月にわたり、東京と大阪の2大スタジアムを巡る大規模なもの。なかでも国立競技場での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初という歴史的な快挙となります。全6公演のうち、5月の大阪・ヤンマースタジアム長居公演と7月の国立競技場公演はファンクラブ会員限定として開催されます。4月のゼンジンに行きます！ 初めてのミセスのライブ、初めての東京！ 初めて友達と遠征します！！ 楽しみしかないです。今回のグッズの中で3人の推しグッズを教えてください！（愛媛県 17歳 男の子）若井：ありがとう！大森：さあ、手元にグッズの一覧がありますけども……。あのね！ 今回、かわいい！藤澤：今回もかわいいですね！若井：いい感じよ！大森：リスクヘッジしないで！藤澤：ドッハハハハハハ（笑）！若井：ドッハハハハハハ！大森：別に、俺、前回「は」かわいくないなんて言っていないから、りょうちゃん（藤澤）！藤澤：今回すごいかわいいよね！ って！大森：「も」！ って言うと、俺が前回のグッズをかわいくないと言っているみたいになるからやめて！若井：毎回ちゃんと言っているから！「かわいい」って！藤澤：今回を強調して言っているわけではないからね！大森：今回、かわいいけどね！ 特にな。でも、前回もかわいかった！藤澤：ややこしくさせちゃってごめんね（笑）。大森：りょうちゃんの最近の笑い方やばいよね（笑）。さあ、どうですか！藤澤：僕はね……「MGA ナイロンパーカ」がすごいいいよね！大森：りょうちゃん、普段着ますからね！若井：りょうちゃん、似合うよね！ これ！藤澤：ね！ かわいいですし、普段にも使いやすい！ 良いなと思いますよ！ 2人の推しグッズも教えて（笑）？大森：ナイロンパーカでいうと、「MGA メッシュシャツ」もいいよね！若井：あー！ いいね！大森：国立競技場だったり、スタジアムだったりもするので、ちょっとスポーティーな感じで。速乾素材というか、これすごいよかった！若井：俺、「IM/MUTABLE リバーシブル2wayバッグ」好き！大森：おー！若井：これ、初じゃない？ バッグがリバーシブルで使えちゃうなんて！ うれしくないですか？大森：そうだよね！ 高校の時、原宿へ買い物に行った時に、若井が服好きだから、慣れない俺に店頭に並んでいる服を見て「これさ、リバーシブルなんだよ（キリッ）」と自慢げに説明してくれたら、店員さんが「あ、違います」って。若井：おい、やめろ（笑）！ めちゃめちゃ恥ずかしいエピソードじゃないか！ でもこれは！ リバーシブルですから！！大森：そうです！ これはリバーシブルです！ いや、でも「IM/MUTABLE ドットアクリルキーホルダーセット」もいいよね！藤澤：ね！大森：これ、まじでかわいい！ 裏もかわいいんだよ！ りょうちゃんが星で、若井が稲妻なの！若井：おおー！ それぞれのキャラクターに！大森：僕がハートなのよ。みんなのモチーフがちゃんと決まっていて、裏面にモチーフが描いてあったりとか。若井：最高！大森：ドットがかわいいから、ドットのアイテムを作ろうというところから始まって、かないました！若井：いいね！ Tシャツも豊富で！藤澤：Tシャツもいいですからね！大森：本当にいいですから！ ぜひ手に入れてください！若井：お願いしまーす！大森：楽しみだね！「ゼンジン」って、前回は横浜スタジアムとノエビアスタジアム神戸で、2年前ですか。そこからの最新作なので。「ゼンジン」も、もう8回目になるんだなと思うと感慨深いですね！若井：そうですね！大森：楽しみましょう！ さあ！ 今日はどうでしたか、りょうちゃん。藤澤：いやー！ ライブがやってきます！大森：自由に楽しんでほしい！ またライブで会いましょう！ さあ、そろそろ授業終了の時間になりました。それでは、僕たちとはまた土曜日！ 「ゼンジン」でお会いしましょう！ 超現代史の講師、大森元貴と！若井：若井滉斗と！藤澤：藤澤涼架でした！大森：以上！全員：Mrs. GREEN APPLEでした！！！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info