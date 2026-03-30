セブン‐イレブン・ジャパンは4月7日、基本定番商品である冷たい麺のラインアップをリニューアルし、一部地区を除く全国のセブン‐イレブンにて順次発売する。

麺のラインアップをリニューアル

「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」(429.84円)は、モルディブ沖で水揚げされた一本釣り鰹を未凍結のまま鰹節に加工し、そのだしを使用している。脂肪が少なく旨味の強い鰹節から抽出したこのだしを増量することで、より深い旨味のある味わいに。

そば粉は石臼で丁寧に挽くことで素材本来の豊かな風味を引き出している。また、「ほぐし水」を麺にかけることで、麺がよりみずみずしく、ほぐれやすくリニューアル。4月7日から順次発売予定。

「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」(529.20円)は、とろろの仕立てを刷新し、皮付きのまま擦りおろしたとろろを採用。これにより、素材本来の風味や粘りをより感じられる仕様に。4月7日から順次発売予定。

「ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん」(378円)は、うどんの製法を工程から見直し、麺のコシをさらに強化。併せて麺のつるみを向上することで、最後まで喉越しの良さを楽しめる仕上がりに。4月7日から順次発売予定。

ほかにも外側はよりツルッと、内側は弾力を感じられるよう麺の配合を見直した「ツルッとのど越し 冷し中華」(594円)や「ツルッとのど越し ミニ冷し中華」(429.84円)も販売する。4月14日から順次発売予定。