DeNA、西武に4点リードで後半戦へ

DeNAは3回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0で西武をリード。宮﨑、蝦名、松尾がそれぞれ打点を挙げ、投打がかみ合う展開。後半戦もこのままリードを守れるか。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(左)桑原 将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)小島 大河 6(捕)古賀 悠斗 7(三)渡部 聖弥 8(中)岸 潤一郎 9(二)石井 一成 10(投)Ａ・ワイナンス

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(右)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(指)宮﨑 敏郎 5(三)筒香 嘉智 6(左)勝又 温史 7(遊)石上 泰輝 8(捕)松尾 汐恩 9(二)三森 大貴 10(投)尾形 崇斗

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