DeNA、西武に4点リードで後半戦へ
DeNAは3回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0で西武をリード。宮﨑、蝦名、松尾がそれぞれ打点を挙げ、投打がかみ合う展開。後半戦もこのままリードを守れるか。
【スタメン】
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(左)桑原 将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)小島 大河 6(捕)古賀 悠斗 7(三)渡部 聖弥 8(中)岸 潤一郎 9(二)石井 一成 10(投)Ａ・ワイナンス
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(右)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(指)宮﨑 敏郎 5(三)筒香 嘉智 6(左)勝又 温史 7(遊)石上 泰輝 8(捕)松尾 汐恩 9(二)三森 大貴 10(投)尾形 崇斗
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|1
|阪神
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|3
|巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3
|4
|DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7
|5
|広島
|49
|18
|29
|2
|.383
|10
|6
|中日
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|2
|オリックス
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|3
|ソフトバンク
|50
|27
|23
|0
|.540
|3
|4
|日本ハム
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|5
|ロッテ
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|6
|楽天
|51
|19
|31
|1
|.380
|11