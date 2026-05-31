DeNA、西武に4点リードで後半戦へ

DeNAは3回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0で西武をリード。宮﨑、蝦名、松尾がそれぞれ打点を挙げ、投打がかみ合う展開。後半戦もこのままリードを守れるか。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(左)桑原　将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)小島　大河 6(捕)古賀　悠斗 7(三)渡部　聖弥 8(中)岸　潤一郎 9(二)石井　一成 10(投)Ａ・ワイナンス

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(右)度会　隆輝 3(一)佐野　恵太 4(指)宮﨑　敏郎 5(三)筒香　嘉智 6(左)勝又　温史 7(遊)石上　泰輝 8(捕)松尾　汐恩 9(二)三森　大貴 10(投)尾形　崇斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 51 30 20 1 .600 -
1 阪神 51 30 20 1 .600 -
3 巨人 51 27 24 0 .529 3
4 DeNA 51 22 27 2 .449 7
5 広島 49 18 29 2 .383 10
6 中日 51 19 31 1 .380 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 53 31 20 2 .608 -
2 オリックス 51 29 22 0 .569 2
3 ソフトバンク 50 27 23 0 .540 3
4 日本ハム 54 26 28 0 .481 6
5 ロッテ 51 24 27 0 .471 7
6 楽天 51 19 31 1 .380 11