阪神、中日に1点差で逆転勝利

先発投手：阪神の村上頌樹が6回1失点の好投（4安打4奪三振）、中日の柳裕也は6回1失点 得点経過： 1回表：中日が1点を先制 6回裏：阪神が1点を奪い同点に追いつく 7回裏：阪神が勝ち越し点を挙げる 注目選手：阪神の森下翔太が1本塁打を放つ活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5