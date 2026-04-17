阪神、中日に1点差で逆転勝利
先発投手：阪神の村上頌樹が6回1失点の好投（4安打4奪三振）、中日の柳裕也は6回1失点 得点経過： 1回表：中日が1点を先制 6回裏：阪神が1点を奪い同点に追いつく 7回裏：阪神が勝ち越し点を挙げる 注目選手：阪神の森下翔太が1本塁打を放つ活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5