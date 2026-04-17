巨人が7点差でヤクルトに勝利
先発投手：巨人はＦ・ウィットリーが7回0失点の好投（2安打9奪三振）、ヤクルトのＮ・ウォルターズは2回2/3回7失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が4点を追加 3回表：巨人が3点を追加 9回表：巨人が1点を追加 注目選手：巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、2得点の活躍、巨人のＴ・キャベッジが2打点の活躍、巨人の増田 陸が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5