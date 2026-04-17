有吉弘行「島崎和歌子さんから連絡をいただきました」『オールスター感謝祭』放送後の裏話を暴露…タイムマシーン3号・関も仰天

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントは、タイムマシーン3号・関太とロックス・千葉康介です。4月5日（日）の放送では、4日（土）に放送された大型バラエティ特番「オールスター感謝祭’26春」（TBS系）について語った模様をお届けします。

◆有吉、島崎和歌子の気持ちを代弁!?

この日、有吉は「オールスター感謝祭’26春」の名物コーナー「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者が9人しかおらず、あまりの少なさにメインMCの島崎和歌子さんが激怒したことに触れ、「（放送後に）島崎和歌子さんから、ご連絡をいただきました」と告白。これに、番組に参加していた関が「ちょっと待ってください（笑）」と慌て始めます。

有吉は、そんな関に構わず、島崎さんから届いた内容を読み上げ、「タイムマシーン3号が参加しておらず、『なんで参加しないの？』と聞いたら、『圧をかけられた』とか『体調が悪い』とか、いろんな言い訳をしていましたので、事情聴取をよろしくお願いします」と伝えると、関は「すげぇ、あの人（笑）」とコメント。

続けて、当時のスタジオの様子を振り返り、「不参加を表明した後、CM中に島崎さんがひな壇をのぼってきまして、相方の山本（浩司）に『あんた、走らないの？』と詰め寄って……本当に東京03さんのときを思い出すかのような（笑）」と語ります。そして、しびれを切らした島崎さんが「もういい、有吉に言っとく」と言い、ひな壇を後にしたそうですが、関は「その場の冗談だと思ったら……もう震え上がっています」と衝撃を受けます。

有吉は、この一連の騒動を受け、「まあ、こういうご時世で、和歌子さんもはっきり言えないこともあるでしょうから。私が和歌子さんを代弁して、TBSさんにお願いしたい……次回から、参加者全員にマラソンをやらせます！ それが嫌なら（番組にも）参加しなければいい」と勝手に宣言。

それから、徐々にヒートアップしてきた有吉は、「粗品（霜降り明星）とQuizKnock（クイズノック）の戦いなんてどうでもいいんだよ！ 俺は粗品とエリック・ワイナイナの戦いが見たいんだよ！ クイズなんてどこでもやってるだろ、マラソンだよマラソン！」と熱弁を振るっていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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