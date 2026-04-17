大沢あかね「鏡の自分にショックを受けた」36歳・第3子出産後に気づいた肌の限界、“美容覚醒”のきっかけを明かす

TOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。パーソナリティの鞘師里保が、ゲストと共に「チョイス（選択）」にフォーカスし、心地よい暮らしのヒントを探ります。

4月のマンスリーゲストは、タレントの大沢あかねさん。4月4日（土）の放送は、30代後半で美容に目覚めたきっかけ、重版を重ねる話題の美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）などについて、たっぷりとお話を伺いました。

鞘師：タイトルの「遅咲き」という言葉が印象的ですが、美容を意識し始めたきっかけは何だったのでしょうか。

大沢：よく「芸能人だから昔から美容をやっていたのでは？」と言われますが、私は本当にズボラだったのです。私たちの仕事はプロのヘアメイクさんやスタイリストさんがいてくださるので、どこか他人任せにして、自分の肌に時間をかける習慣がありませんでした。

鞘師：確かに、プロにお任せする部分はありますね。

大沢：そこに甘えていたのですが、36歳のときに第3子を出産して育休をとっていた際、鏡で自分の顔をゆっくり見る時間がありました。そのとき、たるみ、くすみ、むくみがひどくて、自分ではないような姿にすごくショックを受けたのです。「あれ、こんな顔だったっけ？」と。

鞘師：そんなことがあったのですね。

大沢：テレビをつければ、今まで共演していた方々がキラキラした姿で出ていて、どこか悔しい気持ちもありました。「40代に向けて今しっかり自分の肌と向き合わないと、まずいことになる」という焦りを感じたのがきっかけです。

鞘師：本を拝見して、行き着くところは「自分が幸せになれるかどうか」だと感じました。マインドも含めて、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいですね。私は現在27歳なのですが、今から意識しておいたほうが良いことはありますか。

大沢：やはり「保湿」ですね。これは年中、欠かさずに行ってください。冬だけでなく1年中です。混合肌や乾燥肌など、人によってタイプが違うと思うので、顔全体ではなくパーツごとに合わせた保湿を心がけて、自分の肌と向き合ってあげてください。でも、鞘師さんはすでにお肌がとてもおきれいですよ！

鞘師：ありがとうございます！ これを機にしっかり意識してみます！

――番組では他にも、自身のキャッチコピーなどについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/