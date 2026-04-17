DeNA、打線爆発で4点リード

DeNAは1回に先制、2回に広島に追いつかれるも、6回に牧、佐野らの活躍で一挙3点を奪い5-1とリードを広げた。牧は2打点、佐野は3安打を記録。広島は佐々木が1打点も、追加点が欲しい。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(三)佐々木　泰 8(右)中村　奨成 9(投)岡本　駿

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)佐野　恵太 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(中)蝦名　達夫 6(捕)松尾　汐恩 7(右)勝又　温史 8(遊)宮下　朝陽 9(投)平良　拳太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5