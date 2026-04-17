DeNA、打線爆発で4点リード
DeNAは1回に先制、2回に広島に追いつかれるも、6回に牧、佐野らの活躍で一挙3点を奪い5-1とリードを広げた。牧は2打点、佐野は3安打を記録。広島は佐々木が1打点も、追加点が欲しい。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(三)佐々木 泰 8(右)中村 奨成 9(投)岡本 駿
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)佐野 恵太 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(中)蝦名 達夫 6(捕)松尾 汐恩 7(右)勝又 温史 8(遊)宮下 朝陽 9(投)平良 拳太郎
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5