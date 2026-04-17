阪神、森下・大山の活躍で1点リード

1回表に中日が高橋周平の打点で先制するも、6回裏に阪神が森下翔太のソロホームランと大山悠輔のタイムリーで逆転。1点差で後半戦へ突入する。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)小幡　竜平 9(投)村上　頌樹

中日: 1(三)福永　裕基 2(遊)村松　開人 3(左)細川　成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(一)高橋　周平 6(中)花田　旭 7(捕)木下　拓哉 8(二)田中　幹也 9(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5