阪神、森下・大山の活躍で1点リード
1回表に中日が高橋周平の打点で先制するも、6回裏に阪神が森下翔太のソロホームランと大山悠輔のタイムリーで逆転。1点差で後半戦へ突入する。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)村上 頌樹
中日: 1(三)福永 裕基 2(遊)村松 開人 3(左)細川 成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(一)高橋 周平 6(中)花田 旭 7(捕)木下 拓哉 8(二)田中 幹也 9(投)柳 裕也
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5