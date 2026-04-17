西武、日本ハムに1点リードで後半戦へ

西武が1回に先制するも、日本ハムが直後に逆転。その後も点の取り合いとなり、5回には西武が同点に追いつく。6回終了時点で西武が4-3と1点リード。西武桑原が1本塁打3打点と活躍。

【スタメン】

日本ハム: 1(二)大塚　瑠晏 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(一)野村　佑希 5(左)水谷　瞬 6(右)万波　中正 7(中)矢澤　宏太 8(三)奈良間　大己 9(捕)田宮　裕涼 10(投)北山　亘基

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(三)渡部　聖弥 4(指)林　安可 5(一)山村　崇嘉 6(右)Ａ・カナリオ 7(捕)古賀　悠斗 8(中)長谷川　信哉 9(二)滝澤　夏央 10(投)渡邉　勇太朗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5