西武、日本ハムに1点リードで後半戦へ
西武が1回に先制するも、日本ハムが直後に逆転。その後も点の取り合いとなり、5回には西武が同点に追いつく。6回終了時点で西武が4-3と1点リード。西武桑原が1本塁打3打点と活躍。
【スタメン】
日本ハム: 1(二)大塚 瑠晏 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(一)野村 佑希 5(左)水谷 瞬 6(右)万波 中正 7(中)矢澤 宏太 8(三)奈良間 大己 9(捕)田宮 裕涼 10(投)北山 亘基
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(三)渡部 聖弥 4(指)林 安可 5(一)山村 崇嘉 6(右)Ａ・カナリオ 7(捕)古賀 悠斗 8(中)長谷川 信哉 9(二)滝澤 夏央 10(投)渡邉 勇太朗
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5