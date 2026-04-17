オリックス、ソフトバンクに9点リード
オリックスが打線爆発、6回終了時点で13-4とソフトバンクに9点の大差をつけている。2回に5点、5回に2点を追加。太田椋の3安打5打点、渡部遼人の3安打3得点、いずれも本塁打を含む活躍が光る。ソフトバンクは近藤健介の本塁打で意地を見せるも、序盤からの大量失点が響いている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)山川 穂高 5(右)牧原 大成 6(一)中村 晃 7(二)今宮 健太 8(捕)谷川原 健太 9(遊)野村 勇 10(投)徐 若熙
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(右)中川 圭太 5(二)太田 椋 6(指)森 友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)髙島 泰都
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5