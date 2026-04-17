オリックス、ソフトバンクに9点リード

オリックスが打線爆発、6回終了時点で13-4とソフトバンクに9点の大差をつけている。2回に5点、5回に2点を追加。太田椋の3安打5打点、渡部遼人の3安打3得点、いずれも本塁打を含む活躍が光る。ソフトバンクは近藤健介の本塁打で意地を見せるも、序盤からの大量失点が響いている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)山川　穂高 5(右)牧原　大成 6(一)中村　晃 7(二)今宮　健太 8(捕)谷川原　健太 9(遊)野村　勇 10(投)徐　若熙

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(右)中川　圭太 5(二)太田　椋 6(指)森　友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月　健矢 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)髙島　泰都

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5