巨人、ヤクルトに7点リードで後半戦へ

巨人は初回に4点、3回に3点を奪い、着実に加点。T・キャベッジ、増田　陸がそれぞれ2打点、大城　卓三も1打点を挙げ、試合を優位に進める。ヤクルトは反撃の糸口をつかめず、6回を終え0-7のビハインド。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)中村　悠平 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(二)伊藤　琉偉 7(三)武岡　龍世 8(投)Ｎ・ウォルターズ 9(右)丸山　和郁

巨人: 1(中)佐々木　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(右)丸　佳浩 7(一)増田　陸 8(二)浦田　俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5