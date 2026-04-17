巨人、ヤクルトに7点リードで後半戦へ
巨人は初回に4点、3回に3点を奪い、着実に加点。T・キャベッジ、増田 陸がそれぞれ2打点、大城 卓三も1打点を挙げ、試合を優位に進める。ヤクルトは反撃の糸口をつかめず、6回を終え0-7のビハインド。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)中村 悠平 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(二)伊藤 琉偉 7(三)武岡 龍世 8(投)Ｎ・ウォルターズ 9(右)丸山 和郁
巨人: 1(中)佐々木 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(右)丸 佳浩 7(一)増田 陸 8(二)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5