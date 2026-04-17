ロッテ楽天、6回終了0-0の投手戦

ロッテと楽天の試合は6回を終え、両チーム無得点のまま0対0の同点で推移。両先発投手の好投が光り、決定打が出ない投手戦となっている。7回以降の展開に注目が集まる。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島　大輔 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(一)伊藤　裕季也 8(捕)太田　光 9(右)阪上　翔也 10(投)藤井　聖

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)石川　慎吾 6(二)藤岡　裕大 7(中)岡　大海 8(捕)佐藤　都志也 9(遊)小川　龍成 10(投)種市　篤暉

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5