ロッテ楽天、6回終了0-0の投手戦
ロッテと楽天の試合は6回を終え、両チーム無得点のまま0対0の同点で推移。両先発投手の好投が光り、決定打が出ない投手戦となっている。7回以降の展開に注目が集まる。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)伊藤 裕季也 8(捕)太田 光 9(右)阪上 翔也 10(投)藤井 聖
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)石川 慎吾 6(二)藤岡 裕大 7(中)岡 大海 8(捕)佐藤 都志也 9(遊)小川 龍成 10(投)種市 篤暉
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5