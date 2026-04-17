ロッテ楽天、6回終了0-0の投手戦

ロッテと楽天の試合は6回を終え、両チーム無得点のまま0対0の同点で推移。両先発投手の好投が光り、決定打が出ない投手戦となっている。7回以降の展開に注目が集まる。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)伊藤 裕季也 8(捕)太田 光 9(右)阪上 翔也 10(投)藤井 聖

ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)石川 慎吾 6(二)藤岡 裕大 7(中)岡 大海 8(捕)佐藤 都志也 9(遊)小川 龍成 10(投)種市 篤暉

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