チンドン屋になりたい…24歳の若者が飛び込んだ“今どきじゃない”世界とは――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、“チンドン屋”の世界に憧れ、師匠のもとに弟子入りした24歳の若者を追った「僕と師匠とチンドン屋～24歳 令和の師弟物語～」を、19日に放送する。

にぎやかな音と派手な装いで街を練り歩き、人を呼び込み、店や催しを宣伝する「チンドン屋」。かつては、町の宣伝役として親しまれてきたが、SNSやウェブ広告が主流となった令和の時代に、その姿を目にする機会は少なくなった。そんな絶滅危惧“職業”であるチンドン屋の仕事に憧れを抱き、師匠のもとに、弟子入りした若者がいる。

東京・中野に拠点を置く「チンドン!あづまや」の門をたたいたのは、24歳の風知さん。親方の足立さん(54)に出会い、この世界に飛び込んで1年半になったが、チンドン屋の仕事は、ただ目立つことではない。目の前の人の表情を読み、空気を感じ、その場に笑顔の花を咲かせること。足立さんが何より大切にしてきたのが「周りを見ること」だ。

風知さんもその大切さを頭では理解しているものの、現場ではいつも気合が空回り。客の反応や周囲の様子にまで気が回らない。技術での成長は認めつつも立ちはだかる課題に、足立さんはある策を思いつく。

そして、風知さんの暮らしにも変化が訪れる。チンドン屋の収入ではとても生活が成り立たない中で、続けてきたアルバイトを突然クビになり、住んでいたアパートも引き払うことになったのだ。

師匠の思いを受け継ぎ、風知さんは街ゆく人を笑顔にする令和のチンドン屋になれるのか。師匠と弟子の1年を、『ザ・ノンフィクション』初挑戦となる古川琴音のナレーションで見つめていく。

(C)フジテレビ