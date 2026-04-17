ファミリーマートは4月21日から、通販代金・税金・公共料金などの支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示のうえスタンプをためてコースを選んで応募すると、宝塚歌劇 星組貸切公演のチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

「宝塚歌劇 星組 貸切公演」に抽選でご招待

話題のインド映画「RRR」を舞台化

キャンペーンの対象となるのは、2022年に公開され世界中を熱狂の渦に巻き込んだインド映画「RRR」を基にした公演。2024年に宝塚歌劇団が舞台化した「RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Bheem～」は、エンターテインメント性溢れる豪華絢爛なミュージカル作品として絶賛を博した。今回の公演では、同作でラーマ役を熱演した暁千星が再び同役に挑み、ラーマを主人公として物語を再構築。一本立て公演として前作では描かれなかったシーンも加えて上演する。

より多くの人が楽しめるよう、同社の宝塚歌劇招待キャンペーンとしては過去最大級となる総計2,315名分の招待席を用意した。また、2026年は、10月3日の星組公演での貸切公演を皮切りに、年間を通じて宝塚歌劇の招待キャンペーンを予定している。

ファミペイの提示で応募可能に

キャンペーン期間中、店頭でファミペイをレジにて提示し、通販代金、公共料金・税金などを支払うと、支払い1件につきアプリにスタンプが1個たまる。必要数に応じたスタンプを交換することで、各特典に応募できる。

各応募期間内に1回でも対象サービスをファミペイで支払うと、当選確率が2倍。さらに「ファミペイ翌月払い」に登録すると、当選確率が3倍になる。ファミペイ翌月払い登録は、抽選の時点で登録している人が対象。既存登録者も対象となる。

応募手順

A賞は、宝塚歌劇 星組の同公演への招待で、スタンプ10個で応募できるSS席(総計194名)のほか、8個でS+席(775名)やS・A席ペア(460組920名)、4個でB席ペア(213組426名)の各コースが用意されている。

B賞は、同演目を収録した「Blu-ray」(スタンプ6個)が100名に贈呈される。

C賞はファミマポイントの贈呈で、スタンプ5個で10,000円相当(100名)、3個で5,000円相当(50名)、1個で1,000円相当(50名)が抽選で当たる。

応募期間は2026年4月21日～7月31日で、第1弾は4月21日～6月8日、第2弾は6月9日～7月31日。スタンプ付与期間は7月27日まで。第1弾で応募せずに残ったスタンプは第2弾に引き継がれる。

詳細はキャンペーン特設ページで確認を。