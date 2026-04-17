仮面ライダーのグローバルアカウント(@KamenRider_EN)は、4月16日、「You’re on a 10-hour flight Which seat are you choosing?(10時間のフライトに乗っています どの席を選びますか?)」というテキストとともに、飛行機の座席に座る歴代「仮面ライダー」たちの画像をポストした。

長時間フライトの飛行機で、どの席に座るか……という問いかけは、「座席選びミーム」として話題になったネットミーム。誰の隣に座りたいか、何が起きるのか、大喜利を楽しむユーザーも多い。

今回投稿された画像は、4000件以上のいいね、1200件以上のリポスト、280件以上のコメントと大きな反響が寄せられている(4月17日時点)。コメントには「1か5のどっちかかな。クウガとリバイスと一緒に過ごすのは楽しくてポジティブな時間っぽいから、1の方に傾いてる。」「3。彼らが探偵や秘密工作員の本や映画について議論するのを聞ける」「3. バクはたぶん寝ているだろうから、平和な乗車になるでしょう。」「4でエグゼイドと何回か対戦する」「5番席がいいな。フォーゼと友達になって、宇宙と物語についてオタクっぽく語り合いたいから。」「ショウマの隣(7)に座るのは、彼がお腹を空かせなければ楽しいだろうな、笑」と、想像を広げるファンの声を見るのも楽しい投稿だ。