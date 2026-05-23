バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「仮面ライダークウガ グロンギ ゲゲルの掟セット【プレミアムバンダイ限定】（リニューアル）」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「仮面ライダークウガ グロンギ ゲゲルの掟セット【プレミアムバンダイ限定】（リニューアル）」(5,500円)

2000年放送の『仮面ライダークウガ』より、史上最悪の敵・グロンギに焦点を当てたアイテムセットが一部リニューアルを施し再登場。セット内容は、(1)グゼパ(ゲゲルの腕輪)と(2)全グロンギ怪人 紋章柄ステッカーセットの2種類となっている。

(1)「グゼパ」は、グロンギ族のズ集団・メ集団がゲゲルに使用したカウンターリング。ファン必携のスペシャルアイテムとなっている。約11.5cm×11.5cmサイズで、カウンターの玉が可動することはもちろん、多重彩色によって独特の風合いを再現している。

※「グゼパ」は観賞用仕様。

(2)「全グロンギ怪人 紋章柄ステッカーセット」は、グロンギ族が身体に刻む個別の紋章を商品化。各紋章の形に添って切り込みが入ったステッカー仕様となっており、デザインは劇中未登場の未確認生命体の紋章も含めた49種に加え、劇中に登場したマークデザイン種を含めた全53種となっている。

※全53種の紋章デザインは、約11cm×8.5cmサイズのシート計30枚に、劇中イメージに沿ったサイズ比率をつけてレイアウト。身体への貼付は推奨されていない。













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