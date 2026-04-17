ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月16日より、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を新たな食べ方で楽しむことのできる新商品「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を販売している。

「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」は、ビッグボーイの看板メニューである“大俵ハンバーグ”や、“燻製ベーコン”、“ポークソーセージ”を、BBQソースと野菜を組み合わせた「スモークBBQソース」でいただく新メニュー。価格は、大俵ハンバーグの量が150gだと1,749円、200gの場合は1,925円、250gだと2,145円。

また、期間限定の「スモークBBQソース」は、自分で仕上げるスモーキーでコクのあるオリジナルソースで、すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えて完成。野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整することで、好みの食感や味わいに仕上げることができる。なお、単品(242円)での注文も可能。

そのほか、“大俵ハンバーグ”を「スモークBBQソース」でシンプルに味わえる「スモークBBQ大俵ハンバーグ」(150g 1,309円、200g 1,485円、250g 1,705円)をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた「スモークBBQ手ごねハンバーグ(150g)」(1,045円)や、「スモークBBQグリルチキン(200g)」(1,089円)もラインアップされている。