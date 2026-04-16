ヤクルト、DeNAを完封で下す

先発投手：ヤクルトは松本健吾が6回0失点の好投（3安打2奪三振）、DeNAのJ・デュプランティエは4回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ヤクルトが1点を追加 3回裏：ヤクルトが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4