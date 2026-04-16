オリックス vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（10/3 オリックス2-10ソフトバンク (ソフトバンク)、9/23 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/22 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/21 オリックス2-1ソフトバンク (オリックス)、9/20 オリックス5-4ソフトバンク (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5