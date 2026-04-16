巨人 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ヤクルト
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-ヤクルト1勝（4/12 巨人2-0ヤクルト (巨人)、4/11 巨人3-2ヤクルト (巨人)、4/10 巨人2-3ヤクルト (ヤクルト)、9/18 ヤクルト0-5巨人 (巨人)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5