津田健次郎“ジェットコースター”が苦手…その2つの理由とは？「魂が持っていかれる感覚が…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。4月12日（日）の放送では“ジェットコースター”について語りました。

◆津田健次郎、ジェットコースターは苦手！

＜リスナーからのメッセージ＞

「いつも勉強しながら聴いています。先日、ナガシマスパーランド（三重県にある遊園地）に遊びに行きました。朝イチで、ジェットコースターの『スチールドラゴン2000』に乗ったのですが、最初の落下で気絶しかけました。津田さんは、ジェットコースターは好きですか？」

津田：正直、このスチールドラゴンを知らなかったので調べていただきました。「全長なんと日本一、世界2位を誇る走路全長2,479mのギネス級スーパーコースター！」ということで、長いんだね～。

うわっ、めっちゃかっこいい！ しかも、どこかで見たことあるぞ。この形状がすごくかっこいいな～。ジェットコースターは全然好きじゃありません（笑）！ 特に落下の距離が長いヤツ、あれが怖いんです。

回転とかね、その辺はG（重力）との戦いなので、まだ大丈夫なんですよ。僕もいつか宇宙に行くかもしれないですし、Gには慣れとかなきゃいけないと思うので（笑）。ジェットコースターくらいのGは大丈夫です。あと、横に振り回されるのも大丈夫なんです。

苦手なポイントが2つあって、1つは線路の下をくぐるもの。頭を打ちそうな気がするんですよ、打つわけがないんですけど（笑）。あのスピードで頭を打ったら大変なことになるのは分かるので、それを想像しちゃうんですよね。

あとは落下の距離が長いもの。ちなみに、普通のジェットコースターに乗ったこと何度かあります。ただ、その感覚で長い落下を体験すると、“普通だと、だいたいこの辺で上りに入るぞ”っていうところから、さらに2、3段落ちるから、本当に頭を押さえていないと、魂が持っていかれる感覚があって（笑）。

だから、終わった後にホームみたいなところに到着したときは、誰か手を貸してくれないと、僕1人で降りられなくなっていそう。なぜなら、魂が抜けているからね。いや、すごいなぁこれは！（絶叫好きの方は）面白いんでしょうね。「ぜひ行ってみたいです」って言いたいところですけど……うん、これは無理だな（笑）。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking