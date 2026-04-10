NTTドコモは、モスバーガーにおいて「対象商品はdポイント5倍キャンペーン(4月-5月)」を、4月10日から5月10日まで実施する。

期間中にエントリーのうえ対象商品を購入し、dポイントカードを提示すると、通常の5倍のポイントが付与される。さらに、対象商品を2種類以上購入すると、追加で100ポイントがもらえる。

テリヤキ系バーガーが対象 リニューアル商品も

対象となるのは、モスの看板メニューであるテリヤキバーガーを中心とした7商品。リニューアル品や期間限定メニューも含まれている。

・とろったまベーコン テリヤキバーガー（590円）

・チーズベーコン テリヤキバーガー（590円）

・テリヤキバーガー（470円）

・ダブルとろったまベーコン テリヤキバーガー（750円）

・ダブルチーズベーコン テリヤキバーガー（750円）

・ダブルテリヤキバーガー（630円）

・ソイテリヤキバーガー（490円）

上限は300pt‐“食べ比べ”で＋100ptも

ポイント5倍の進呈上限は、期間中合計で300ポイント。2種類以上購入でもらえる100ポイントは別枠となり、1人1回のみ付与される。

なお、キャンペーン参加には専用サイトからのエントリーが必要。店舗での会計時にdポイントカードを提示するほか、モスのネット注文での利用も対象となる。ポイントは2026年7月末ごろに進呈予定で、有効期限は進呈日から94日間の期間・用途限定となる。