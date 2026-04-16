ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は4月22日、「黒×黒ハンバーグ」の刷新、および新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を全国の店舗で発売する。

「黒×黒ハンバーグ」が刷新

黒×黒ハンバーグは、発売までに1年を費やした渾身のハンバーグとして2009年9月に誕生した。選び抜いた「黒毛和牛」と「黒豚」を使用し、両素材の旨みを最大限に引き出す独自の配合比率により、発売以来、多くの人に愛されている。

誕生から18年目を迎える今年、食べ応えのある粗挽き感"をさらに強化。新設備の導入により挽肉の目を大きくし、これまで以上に粗挽き感とあふれる旨みを引き出した。また、配合比率を見直すことでハンバーグに甘みとコクがプラスされ、黒毛和牛と黒豚の贅沢な旨みが際立つ"ごちそうハンバーグ"へと生まれ変わる。

好みのサイズ(190g・250g)でロイヤル伝統のソースとハンバーグを存分に味わうスタンダードな仕立てをはじめ、オムライスを合わせた「ロイヤルオムライス(ビーフシチュー) with 黒×黒ハンバーグ」(3,168円)や、チキンや牡蠣フライとのコンビネーションといった多彩なラインアップを用意している。

「ロイヤルオムライス(ビーフシチュー) with 黒×黒ハンバーグ」(3,168円)

クラシックな洋食ハンバーグが誕生

ロイヤルホストのブランド名を冠した新商品、ロイヤルホストハンバーグが登場する。親しみやすさの中にも上質さを感じられるクラシックな洋食ハンバーグ。従来のビーフ100%から新たに豚肉を加えた合挽肉に変更し、豚肉特有の柔らかさと甘み・コクをプラスするとともに、ミンチのサイズを大きくすることで食べ応えを追求。さらにナツメグなどのスパイスを効かせることで、ロイヤル伝統のソースとも見事に調和するハンバーグに仕上げた。海老フライとカニクリームコロッケ、ステーキ、ビーフシチューといったレストランならではの洋食とのコンビネーションなど、その日の気分に合わせて選べるメニューを展開する。