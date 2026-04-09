アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は4月8日、グランドメニューをリニューアルした。新年度の開始に合わせ、より多くの人に楽しんでほしいという想いから、新たなハンバーグやサラダ、デザートメニューを加えてパワーアップしている。

グランドメニュー リニューアル

グランドメニューに新メニューが仲間入り

今回のリニューアルでは、ライトセット、ガーリックチキン&ハンバーグステーキ、ガーリックチキンステーキをはじめ、ネギ塩サラダや珈琲パフェなど8品が新たに定番商品として加わった。ラインナップが充実したことで、メニューの選択肢や組み合わせの幅がさらに広がっている。

商品概要

バラエティ豊かな新メニュー

まずステーキメニューでは、香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせた「ガーリックチキン&ハンバーグステーキ」や、外側はこんがり、中はジューシーに仕上げた「ガーリックチキンステーキ」が加わった。どちらも程よい刺激のガーリック風味でライスによく合う一皿となっている。

ガーリックチキンステーキ

サラダメニューには、きゅうりやビタミン大根、わかめ、長ネギにえびせんと韓国のりを添え、ネギ塩だれで和えた「ネギ塩サラダ」が登場した。

ネギ塩サラダ

気軽にハンバーグディッシュを愉しめる「ライトセット」は、小さいハンバーグと少なめのライス、サラダにスープと北海道ミニソフトが付いたセットである。種類は「レギュラー」「おろしそ」「チーズ」「パイン」から選択でき、北海道ミニソフトは好みでドリンクに変更も可能となっている。

ライトセット レギュラー

ライトセット おろしそ

ライトセット チーズ

ライトセット パイン

サイドメニューには、オリジナルのオーロラソースで和えた「オーロラシュリンプ&ポテト」が仲間入りし、定番のトマトソースやオリジナルマヨネーズタイプも愉しめる。

デザートメニュー

デザートやセットメニューも充実しており、北海道ソフトクリームと自社焙煎コーヒーを使用したコーヒー寒天を組み合わせた「珈琲パフェ」のほか、シナモンの香りとホイップクリームが重なり合う「シナモンロール」が登場した。

珈琲パフェ

シナモンロール

このシナモンロールには、自社焙煎のこだわりコーヒーがセットになった「シナモンロールコーヒーセット」も用意されており、デザートやモーニングとして利用できる。

シナモンロールコーヒーセット

テイクアウトメニュー

お店の味を自宅でも愉しめるテイクアウトメニューには、「ネギ塩サラダ」「ガーリックチキンステーキ」「ガーリックチキン&ハンバーグ」に加え、「オムデミチーズバーグディッシュ」や「オーロラシュリンプ&ポテト」もラインナップされた。なお、「ガーリックチキン&ハンバーグステーキ」の写真はLサイズ、「ネギ塩サラダ」はLサイズ、「ライトセット」のハンバーグはSSサイズとなっている。

ネギ塩サラダ

ガーリックチキンステーキ