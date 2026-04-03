大東エンタープライズが運営するハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」は4月2日より、対象店舗においてメインメニューの大幅な値下げを実施する。
看板商品の「レギュラーバーグ」は、980円から792円へと最大約19%引き下げる。食材やサイズの変更はなく、羽釜で炊き上げたご飯の食べ放題サービスも継続して実施する。ハンバーグ定食のほか、ザンギ定食やカレーなども対象。
対象店舗は宮の沢店、里塚店、花川店、七重浜店の4店舗。
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