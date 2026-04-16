ふくやは4月15日、「イカす!めんたい寿司」(1,400円)の累計販売数が2026年3月末時点で20万本を突破したことを発表した。

「イカす!めんたい寿司」20万本突破

同商品は、ありそうでなかった「いか」と「明太子」の押し寿司。いかの食感と明太子の旨味を融合した"新しいおいしさ"が、「一度食べるとまた食べたくなる」と話題になり、販売拡大を後押ししている。2023年12月の発売以降、SNS上では「クセになる組み合わせ」「リピート確定」といった投稿が相次ぎ、複数回にわたり話題化。博多旅グルメや土産需要として、支持を集めている。

やりいかと明太子の絶妙な味わい

具材には甘味が強いやりいかを使用し、明太子は酢飯との相性を追求したごま油風味の「酢飯専用明太子」を使用している。国産の大葉を加えることで、すっきりとしながらも、いかの甘味と明太子の辛味の余韻が残る絶妙な味わいとなっている。また、食感や旨みを引き出し食べやすくするために、いかに切れ込みを入れる「隠し包丁」のひと手間もかけている。ネタやシャリに圧力がかかりすぎないように設計された専用の容器を使って生産しているため、一般的な押し寿司とは違う、ふっくらとした口当たりが特徴だ。

即食タイプと冷凍タイプを展開

商品は「即食タイプ」と「冷凍タイプ」があり、即食タイプは箸、お手拭き、醤油、ガリがセットになっている。一口サイズに切り分けられているので、旅行中の機中や車中、宿泊先のホテルでもすぐに食べられる。醤油は九州ならではの甘口醤油となっている。

冷凍タイプは、電子レンジ、もしくはぬるま湯で解凍可能で容器には切り分ける際のガイドがついており、容器にそって包丁を入れるだけで切ることができて手間なし簡単。さらに、冷凍タイプには醤油の代わりに博多ならではの旨辛醤油だれ「味の明太たれ」の小袋がついており、醤油とはひと味違ったおいしさを楽しめる。

販売は直営店および通信販売(オンライン)、卸販売で行う。即食タイプは福岡空港店と博多デイトス売店の2店舗限定販売となる。

きまぐれクック監修商品も

登録者数1,500万人超を誇るYouTuberきまぐれクック氏と共同開発した「真ふぐめんたい寿司」(冷凍タイプ1,890円)も販売している。国産の「真ふぐ」に粒明太子をたっぷり使用し、ゆずの香りが爽やかな新感覚の押し寿司。2026年2月の発売以来、イカす!めんたい寿司とそろって、博多新名物として話題となっている。