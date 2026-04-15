乃木坂46賀喜遥香「ずっと泣きそうだったんです」フォークデュオ・赤えんぴつ（バナナマン）提供曲「君ばかり」MV撮影裏話

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月9日（木）の放送では、4月8日にリリースされた41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のTYPE-Bに収録されている、バナナマン扮するフォークデュオ・赤えんぴつ提供曲「君ばかり」のミュージックビデオ（以下、MV）について語りました。賀喜：乃木坂46の公式YouTubeチャンネルに「君ばかり」のMVがあがっているんです。それを観ていただいたら分かるかもしれないんですけど、メンバーの“彼女感”がすごく出ていて。メンバーみんなで撮影するタイミングはあまりなかったけれど、それぞれの世界で撮影していた感じでした。「君ばかり」っていうタイトル通り、お付き合いしている2人のお話なので、私はお付き合いしている人とコインランドリーに行って、お洗濯をしながらチョコを食べたり、お話をしたり、漫画を読んだりっていうシーンを撮っていただきました。あと、もう1シーン……赤えんぴつのお2人が、乃木坂46のMVに出演してくださったんです！ 「こんなことあっていいんですか!?」っていう感じで夢みたいでした！「お2人が商店街で歌っている！」って思って、その姿を見ているだけで楽しかった。いろんなお話もしたし、赤えんぴつのお2人と、私と同期の遠藤さくらちゃんで口笛を練習しているシーンがMVで使われているんですね。でもここ、実はカメラが回っているって思っていなくて（笑）。普段の会話っていうか、設楽さんが「賀喜と遠藤は口笛できる？ 全然できてないじゃん。こうやってやるんだよ」って言って。そうしたら「日村さんも上手なんだよ」って、日村さんが口笛のお手本を見せてくれたんですけど、ちょっとお顔が面白くて笑っているっていうシーンです（笑）。本当に楽しかったんですよ～！ ずっと、こういう感じで雑談もしながらの撮影だったので、写真もたくさん撮ったし、思い出もいっぱいできました！今回の「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は、キャプテンの梅澤美波さんにとって最後のシングルになるんですね。だから、キャプテンがいる最後のシングルで、赤えんぴつさんとコラボできたし、MVも一緒に撮影させていただけたことがうれしくて、撮影中ずっと泣きそうだったんです。寂しいのもあるし、うれしいけど、叶えたいと思っていたけど、叶ってしまったらどうなってしまうんだろうみたいな気持ちもあって……。でも、これから先もずっと歌い継いでいきたい楽曲だなって思いましたし、いつかライブで、ファンの皆さんの前で披露させていただけるのが物凄く楽しみなので、皆さんもたくさんMVを観て、披露される日を楽しみに待っていただけたらうれしいなと思います！――ここで「君ばかり」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：この曲のMVの好きなポイントを言い始めたらキリがないですけど、特に好きなところがあって。最後の“何年経っても 思うんだー”のところで、梅澤美波さんの横顔が映るんですけど、その横顔のあいだに挟まる感じで、乃木坂46メンバー1人ひとりの写真と、赤えんぴつさんとの写真がバーって、走馬灯じゃないですけど、そんな感じで映るシーンがあって。それを観たときに、「美波さんが乃木坂46から卒業された後、こうやって美波さんが窓辺に座って桜を見上げたりしたときに、私たちを思い浮かべてくれるといいな」みたいな感じに思って……これはメンバーみんなの気持ちですけど、美波さんも乃木坂46も赤えんぴつさんもバナナマンさんも大好きなので！ そういう気持ちが全部詰まったMVなんです。だから、いろんな方に届いたらいいなと思います！ この曲の話ができてうれしかった～！ ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info