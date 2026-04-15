KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年5月号』を2026年4月15日(水)に発売。表紙に『准教授・高槻彰良の推察』が登場し、特別付録は、『飛と龍子』漫画コマステッカーとなっている。

表紙：『准教授・高槻彰良の推察』

漫画：相尾灯自

原作：澤村御影

キャラクター原案：鈴木次郎

謎(ミステリ)を辿れば日常のむこうがわへ。

怪事件を愛する准教授×嘘を聞き分ける大学生コンビの民俗学ミステリ！

裏表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EXが発売中。

特別付録：『飛と龍子』漫画コマステッカー

巻頭カラー

■『ブラックシープ』／雅鳳みゃと

紅葉の帳が、絢爛たる暗躍者たちを包み込む──。

コミックス第1～5巻が発売中。

センターカラー

■『OVER MATE』／Gyoniku

握りつぶした正義の中で君はなにを見る？

使命と友情、どちらをとるか。

この選択が運命を左右する、少年たちのダーク・ヒューマン・アクション第6話!!

コミックス第1巻が発売中。

センターカラー

■『ブラッド・エンド・ラブ』／安住露月

闇底から伸びる手に世界が蝕まれる前に──!!

異端の吸血鬼×二重人格の青年のミステリー・ブロマンス!!

コミックス第1巻が発売中。

センターカラー

■『根ノ國家』／小松万記

裏切りと忠実は表裏一体。

生死を彷徨うエリート銀行員×気まぐれな異人美丈夫が織りなす御屋敷脱出サバイバル！

コミックス第1巻が発売中。

■『月刊コミックジーン 2026年5月号』

発売：2026年4月15日(水)

価格：730円(本体664円＋税)

判型：B5変形判