KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年5月号』を2026年4月15日(水)に発売。表紙に『准教授・高槻彰良の推察』が登場し、特別付録は、『飛と龍子』漫画コマステッカーとなっている。
表紙：『准教授・高槻彰良の推察』
漫画：相尾灯自
原作：澤村御影
キャラクター原案：鈴木次郎
謎(ミステリ)を辿れば日常のむこうがわへ。
怪事件を愛する准教授×嘘を聞き分ける大学生コンビの民俗学ミステリ！
裏表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』
コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EXが発売中。
特別付録：『飛と龍子』漫画コマステッカー
巻頭カラー
■『ブラックシープ』／雅鳳みゃと
紅葉の帳が、絢爛たる暗躍者たちを包み込む──。
コミックス第1～5巻が発売中。
センターカラー
■『OVER MATE』／Gyoniku
握りつぶした正義の中で君はなにを見る？
使命と友情、どちらをとるか。
この選択が運命を左右する、少年たちのダーク・ヒューマン・アクション第6話!!
コミックス第1巻が発売中。
センターカラー
■『ブラッド・エンド・ラブ』／安住露月
闇底から伸びる手に世界が蝕まれる前に──!!
異端の吸血鬼×二重人格の青年のミステリー・ブロマンス!!
コミックス第1巻が発売中。
センターカラー
■『根ノ國家』／小松万記
裏切りと忠実は表裏一体。
生死を彷徨うエリート銀行員×気まぐれな異人美丈夫が織りなす御屋敷脱出サバイバル！
コミックス第1巻が発売中。
■『月刊コミックジーン 2026年5月号』
発売：2026年4月15日(水)
価格：730円(本体664円＋税)
判型：B5変形判