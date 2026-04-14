キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」では、人気異世界冒険譚『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』の【5巻分】無料キャンペーンを開催している。

■『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』

原作：林達永／作画：金光鉉

漫画家として大成功を収めている神代彰は、血液ガンの発覚をきっかけに

空虚な人間関係しか築けなかった自分の人生を後悔する。

金の無心しかしてこない母親への怒りをぶちまけた勢いで

自損事故で死んでしまった彼を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンスだった。

平凡で居場所のある人生を願った彰は、記憶をもったまま魔法商店の一人息子アキラとして転生。

剣術も魔法もダメダメだが家族に愛される理想の暮らしを送っていたのだが、

あるとき「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できるチート能力に気がついてしまって……？

平凡を望むアキラが織りなす、居場所を守るための異世界冒険譚!!

「キミコミ」では2026年4月21日まで【5巻分】無料公開中となっている。

また、ヴァルキリーコミックス『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』は、最新18巻が発売中。

■『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！18』

原作：林達永／作画：金光鉉

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

ラインフォルド家に受け継がれる呪いとは…!?

カルの実家であり、

アキラの祖父が待つラインフォルド本家。

しかし、血縁であるはずの彼らから

向けられる視線は冷たかった。

さらには、エミレオ戦でアキラが纏った

「黒い霧」の存在が波乱を巻き起こし……!?

異世界召喚チートファンタジー第18巻!!

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