キルタイムコミュニケーションは、石川由依、斉藤壮馬が出演する、ブリーゼコミックス『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』のボイスコミック動画とPVをYouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】にて公開した。

【CV：石川由依/斉藤壮馬】年齢逆転溺愛ラブファンタジー💕『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』ボイスコミック

【CV：斉藤壮馬】護衛だった少年が美麗な公爵様に大成長!?『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』PV

■『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』

漫画：廣本シヲリ／原作：一分咲

元護衛の年下少年が年上の美形公爵様に！？

不幸な身の上の男爵令嬢が幸せを掴む、年齢逆転溺愛ラブファンタジー！

異性を引き寄せる体質のせいで悪女と呼ばれる男爵令嬢のニネット。

継母と連れ子に家を乗っ取られた彼女は、

屋敷の片隅にある小屋で護衛の少年ティルと二人で暮らしていた。

ある日、ニネットは連れ子に嵌められ、生贄として差し出されてしまう。

それをきっかけに大きな力を手に入れるが、

町に戻ると、どういうわけか8年もの月日が経っていて……。

かつて少年だったはずのティルは、一人で生きることを決めたニネットの契約結婚相手として現れる。

突然消えたニネットへの想いを抱いたまま……。

『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～』の最新第2巻は本日発売。

■『生贄悪女の白い結婚～目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！～2』

漫画：廣本シヲリ／原作：一分咲

発売日：2026年4月14日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)



年齢逆転溺愛ラブファンタジー、感動の最終巻！

精霊の愛し子としてベルリオーズ公爵家に嫁ぐことになったニネット。しかし結婚相手であるティルソン・ベルリオーズ公爵は、かつて護衛だった少年ティルと同一人物で……!?相手が大好きなニネットだと気付かずに「白い結婚」を申し込み落ち込むティルと、お姉ちゃんとしてティルにいいお嫁さんを見つけてあげようと意気込むニネットの、すれ違いながらも甘い新生活が始まる。

そんな中、すべての元凶である義妹のエッダと再会し──

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