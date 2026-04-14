講談社が運営する「コミックDAYS」にて、あの世はあった……驚きの実話を漫画化した『夫が死にかけたので、あの世に連れ戻しに行った話 ～死神ガイドと冥界へ、魂の救出ミッション～』の連載配信が、2026年4月14日よりスタートした。

人気占術家・西きほこの、あの世での不思議体験を元に、鬼才・naked apeが華麗に漫画化。愛する夫を死の淵から取り戻すため、“あの世”まで行ってきた「きほこ」の、愛と摩訶不思議な旅路の物語。

第1話は常に無料公開。月刊火曜日正午に新たな無料話が更新される。