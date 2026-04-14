キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」では、前代未聞のマジカル★ミラクル法廷劇『魔法少女×敗北裁判』の【1巻分】完全無料キャンペーンを開催している。

■『魔法少女×敗北裁判』

漫画：柳原満月

異界からの侵略者『怪異』に対して唯一対抗できる“魔法少女”。

彼女たちは人々に勇気を与える存在でなくてはならない。

人々の希望でなくてはならない。

そして──決して敗北してはならない！

しかし重責のもと、怪異に敗れ“魔法少女”の名を穢してしまった少女たち。

彼女たちは『敗北裁判』の法廷において、無様な敗北姿を晒され重罰の餌食となる…。

そんな憐れな魔法少女たちを救うため、新人魔法弁護士・岬護ユゥリが奔走する！！

現在、「キミコミ」では1巻分無料公開中となっている。

また、ヴァルキリーコミックス『魔法少女×敗北裁判』は、最新第3巻が発売中。

■『魔法少女×敗北裁判3』

漫画：柳原満月

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

どうして『敗北』が罪なんだ!!

魔法少女に厳しすぎるマジカル★法廷劇!!



秘密を暴かれ、法廷で痴態を晒す魔法少女ヤヒロ。『敗北』の先に彼女を待ち受ける未来とは!?

次の被告人はレモン検事！

かつて『敗北』により恥辱刑を科された魔法少女ミィと義手の魔法検事シキミらに対し、魔法弁護士ユゥリはライバルの尊厳を守るため「敗北裁判」で立ち向かう!!

(C)MITSUKI YANAGIHARA／キルタイムコミュニケーション